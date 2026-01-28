Schifani, 'danni segnalati per il ciclone Harry saliti a due miliardi'

CATANIA, 28 GEN - "Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l'entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24. "Ma questo - ha aggiunto il governatore - non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono".