Schianto tra cinque mezzi pesanti, chiuso un tratto di A4

PORTOGRUARO, 28 AGO - Il tratto autostradale della A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro (Venezia), in direzione Trieste, è chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto cinque mezzi pesanti. Due le persone ferite. Il sinistro è avvenuto verso le 16 al chilometro 440. Secondo una ricostruzione, un autoarticolato proveniente da Venezia non si sarebbe accorto di un rallentamento e, dopo aver percorso diversi metri, si è scontrato con gli altri mezzi. Sul posto 118, polizia stradale, vigili del fuoco e personale di Autostrade Alto Adriatico, che ha provveduto a chiudere l'ingresso allo svincolo di San Stino in direzione Trieste e a rendere obbligatoria l'uscita per chi proviene da Venezia. Attraverso i pannelli a messaggio variabile viene consigliata l'uscita a San Donà di Piave.