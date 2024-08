Schianto in galleria in Alto Adige, muore un 19enne genovese

TRENTO, 20 AGO - Un ragazzo genovese di 19 anni, Davide Lancioni, è morto la notte scorsa notte in un incidente stradale lungo la ss241, la strada statale che attraversa la Val d'Ega, in Alto Adige. L'auto su cui viaggiava il giovane, con a bordo in tutto altri due ventenni, si è schiantata all'interno della galleria di Cornedo. La giovane vittima era seduta sul sedile posteriore, mentre alla guida c'era un altro giovane di origini straniere e, accanto a lui, un altro ventenne italiano. Non si esclude che i tre fossero in Alto Adige per le vacanze o per una gita. Secondo quanto ricostruito grazie agli accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Bolzano, che hanno condotto i rilievi sul posto, l'auto, probabilmente a causa della velocità eccessiva, in prossimità di una curva, ha invaso la corsia opposta schiantandosi prima sulla parete laterale della galleria per poi terminare la sua corsa contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 19enne. Anche l'altro ventenne italiano è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato all'ospedale di Bolzano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il guidatore è invece rimasto ferito in modo lieve. I carabinieri indagano per omicidio stradale, oltre che per lesioni gravi e gravissime.