Schiaffi a infermiere per saltare la fila, denunciato a Taranto

TARANTO, 21 NOV - Un infermiere di 47 anni in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto nella tarda serata di ieri è stato aggredito dal parente di un paziente che pretendeva di saltare la fila. L'operatore sanitario, colpito con un violento schiaffo al volto, è stato costretto a lasciare il servizio per farsi visitare dal medico di turno. Per lui cinque giorni di prognosi. L'aggressore, a quanto si è appreso, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni a pubblico ufficiale sanitario in servizio.