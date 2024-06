Schiacciato da cabina del camion, 60enne muore nell'Oristanese

ORISTANO, 17 GIU - E' morto schiacciato dalla cabina del suo camion, che cercava di riparare. E' accaduto alla periferia di Santa Giusta, in provincia di Oristano: vittima Franco Arras, 60 anni, che lavorava come padroncino. L'incidente è avvenuto nella tarda sera di ieri. L'uomo si è messo a riparare un pistone della cabina di uno dei suoi due camion, che erano parcheggiati nel terreno accanto alla sua abitazione, in località Cirras. Un'operazione delicata, proprio mentre armeggiava sul pistone, la cabina è caduta e lo ha travolto, schiacciandogli il torace. A scoprire il corpo è stata la moglie che ha chiamato il figlio. Il giovane mentre cercava di chiamare i soccorsi ha incrociato una pattuglia della polizia stradale che transitava in zona. Sul posto sono poi arrivati il 118, i vigili del fuoco, il dirigente della squadra mobile di Oristano, Samuele Cabizzosu, il pm di turno e i funzionari dello Spresal. I medici del 118 e il vigili del fuoco hanno tentato d soccorrere il 60enne ma non c'era più nulla da fare.