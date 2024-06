Schede elettorali piegate prima che inchiostro fosse asciutto

BRESCIA, 08 GIU - Schede per le elezioni europee con difetti sono state segnalate in alcuni seggi del centro città a Brescia. Sarebbero state piegate prima che l'inchiostro fosse asciutto e questo ha creato simboli doppiati. Il Comune di Brescia ha segnalato il caso in Prefettura, e sta aspettando indicazioni.