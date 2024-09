Scelto St James Palace per il memoriale della regina Elisabetta

LONDRA, 06 SET - Sorgerà a St James Park - polmone verde nel cuore turistico di Londra, all'ombra di Buckingham Palace e di altre residenze reali di casa Windsor - l'atteso memoriale in onore della regina Elisabetta II, scomparsa 96enne dopo 70 anni di regno da record l'8 settembre del 2022. L'annuncio è stato formalizzato dalla corte, come riporta fra gli altri oggi la Bbc. Largamente anticipata fra le iniziative messe in cantiere già subito dopo la morte della sovrana, l'opera sarà inaugurata nel 2026, stando alle aspettative, in contemporanea con un più vasto calendario di cerimonie commemorative legate al centenario della nascita della madre di re Carlo III. Il luogo prescelto è vicino a quello nel quale svettano le statue di bronzo dedicate ai genitori di Elisabetta, re Giorgio VI e la sua consorte. Mentre restano per ora coperti dal riserbo i dettagli del nuovo monumento, commissionato a fine 2022 a un comitato ad hoc dal governo britannico dell'epoca e dalla Royal Household.