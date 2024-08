Scarica di pietre sul Monte Bianco, morto un alpinista

AOSTA, 24 AGO - Un alpinista di 52 anni è morto la notte scorsa sulla via normale francese al Monte Bianco. Una scarica di pietre - riporta il sito di France Bleu - lo ha fatto precipitare mentre attraversava il canale del Gouter, noto per gli incidenti che si verificano a causa dei frequenti crolli. Il passaggio si trova a valle del rifugio del Gouter (3.835 metri di quota). I due compagni di scalata sono stati tratti in salvo in elicottero dal 'Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne' di Chamonix: all'arrivo dei gendarmi-soccorritori francesi, per il cinquantaduenne non c'era più nulla da fare. Si tratta della quarta vittima sul versante francese del Monte Bianco negli ultimi giorni. Mercoledì due alpinisti spagnoli sono morti precipitando mentre si calavano dalla vetta del Mont-Blanc du Tacul. Il terzo componente della cordata, illeso, ha dato l'allarme. Il giorno seguente un sessantasettenne francese ha perso la vita dopo essere caduto in un crepaccio profondo 15 metri, dopo aver deviato l'itinerario di discesa rispetto alla via normale al Bianco. Ferito il sessantaduenne sprofondato con lui nella spaccatura del ghiacciaio.