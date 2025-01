Scarcerato Fazzalari, latitante numero 2 dopo Messina Denaro

La combo mostra Ernesto Fazzalari, a sinistra al momento dell'arresto di oggi, a destra nella foto segnaletica dell'Europol. ANSA/CARABINIERI-EUROPOL +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++