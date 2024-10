Sbarco migranti a Crotone, fermati due scafisti

CROTONE, 15 OTT - La Squadra mobile di Crotone ha posto in stato di fermo due persone di nazionalità uzbeka con l'accusa di essere stati gli scafisti dello sbarco di 42 migranti avvenuto sabato scorso nella città pitagorica. La polizia é giunta all'individuazione dei due scafisti grazie all'analisi dei telefoni cellulari in loro possesso ed alle dichiarazioni rilasciate dai migranti giunti a Crotone, di nazionalità afgana, pakistana e irachena, dopo essere stati intercettati da una motovedetta della Capitaneria di porto mentre viaggiavano a bordo di un'imbarcazione partita alcuni giorni prima dalla Turchia. Il reato che viene contestato ai due fermati, che sono stati portati in carcere, é favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.