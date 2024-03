Sbarco di migranti a Lampedusa, arrivati in 138

LAMPEDUSA, 09 MAR - Sbarco di migranti la notte scorsa a Lampedusa: al largo dell'isola delle Pelagie militari della Capitaneria di porto hanno rintracciato un barcone di 11 metri e trasbordato le 138 persone che vi erano a bordo. Nel gruppo, composto da bengalesi, egiziani, pakistani, siriani e palestinesi, c'erano anche 21 donne e 17 minorenni. La carretta, salpata da Sabratha in Libia, è stata lasciata alla deriva. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 383 ospiti. Ieri, sull'isola, ci sono stati sei sbarchi con un totale di 259 persone arrivate. Non potranno essere effettuati trasferimenti oggi, dall'hotspot di Lampedusa perché il traghetto Paolo Veronese, a causa delle avverse condizioni del mare, ieri sera non ha mollato gli ormeggi da Porto Empedocle.