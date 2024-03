Sardegna: Ogliastra prima circoscrizione a chiudere verifiche

CAGLIARI, 04 MAR - E' la circoscrizione dell'Ogliastra la prima che ha chiuso la verifica in tribunale sui verbali delle sezioni già scrutinate. Il plico è arrivato oggi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Cagliari, presieduto da Giovanni Lavena, dove da domani confluiranno tutti i verbali delle altre sette circoscrizioni. A questo punto scatteranno le contro verifiche della Corte d'appello che dureranno circa 4-5 giorni, infine verrà firmato il corposo verbale definitivo - in genere almeno 200 pagine - per poter poi proclamare il nuovo governatore della Sardegna, compito che spetterà alla presidente della Corte d'appello Gemma Cucca. Sui tempi c'è ancora incertezza: si prevede di avere l'ufficialità non prima della metà di marzo, forse intorno al 20, quindi a circa un mese dal voto del 25 febbraio scorso. Un dato in linea con quanto avvenuto 5 anni fa quando Christian Solinas venne proclamato presidente un mese dopo le votazioni del 24 febbraio 2019. Si è inoltre appreso che solo una sezione di Cagliari sulle 19 mancanti è stata oggetto di scrutinio successivo alla chiusura delle operazioni nei seggi, le altre 18 infatti erano state trasmesse ai tribunali per problemi sui verbali post spoglio.