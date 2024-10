Sarà sorvegliato a vista lo stand di Israele al Ttg di Rimini

BOLOGNA, 06 OTT - Sarà sorvegliato a vista dalle forze dell'ordine lo stand di Israele al Ttg di Rimini, una delle più importanti fiere turistiche a livello europeo, che comincia mercoledì a Rimini. Come ricostruisce l'edizione locale del Resto del Carlino, sulla base delle indicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, le misure di sicurezza sono state molto rafforzate. L'ufficio nazionale del turismo israeliano era presente con uno stand anche l'anno scorso, il clima di tensione era già palpabile, ma gli attacchi di Hamas erano appena avvenuti. Quest'anno la situazione è diversa: la presenza non era scontata, ma alla fine le autorità del turismo del paese hanno deciso di essere presenti. Lo stand sarà sorvegliato costantemente e i controlli rafforzati dentro e fuori dalla fiera, anche perché non si escludono manifestazioni di protesta contro la presenza israeliana al Ttg.