PARIGI, 09 GIU - Un nuovo pacchetto coordinato congiuntamente tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per "nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean Noel Barrot.
'Sanzioni Francia-Gb-Canada-Australia-N.Zelanda-Norvegia contro coloni violenti
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