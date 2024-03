Santanchè, "l'overtourism? Puntare sulla destagionalizzazione"

GENOVA, 13 MAR - "Non mi piace la parola overtourism perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè parlando a margine della Clia cruise week Europe a Genova. "Credo per combatterlo quello che si può fare sicuramente è differenziare l'offerta turistica. Avere offerte turistiche per ogni stagione. Un evento come quello di oggi va in questa linea perché come tutte le fiere i congressi, è molto importante per la destagionalizzazione". Per contrastare il sovraffollamento turistico "aumentare le tasse non è nelle corde del nostro governo. Ritengo invece che dobbiamo studiare a fondo tutta la politica della tassa di soggiorno perché in Italia oggi non c'è una politica, una legislazione nazionale. È molto frammentata. È quello che sta facendo il mio ministero, stiamo facendo un'analisi comparativa con gli altri Stati europei perché ritengo ad esempio che il tetto dei 10 euro sia sbagliato, perché impatta molto sulla persona che va in campeggio e impatta poco su una persona che magari prende una suite nelle grandi compagnie alberghiere di superlusso e spende 2mila euro per una stanza".