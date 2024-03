Santanchè, 'il commissariamento di Visibilia farà chiarezza'

MILANO, 04 MAR - "Sono molto contenta di questa decisione del tribunale. Credo sia una cosa che ha fatto in maniera molto giusta e che finalmente darà la possibilità di mettere chiarezza". Così la ministra Daniela Santanchè sul commissariamento della società Visibilia Editore. "Poi capisco che voi giornalisti, chiamandosi Visibilia, fate confusione per le varie Visibilia che ci sono - ha aggiunto -. La decisione del tribunale l'ho trovata giustissima perché così il commissario avrà sei mesi per mettere fine a questa querelle. Anche perché faccio impresa da 30 anni e prima di diventare ministro non ho avuto nessun problema con nessuna azienda".