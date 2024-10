Santanchè, fa paura vivere in un Paese dove tutti spiano tutti

MILANO, 29 OTT - "A me fa paura vivere in una nazione dove tutti spiano tutti, dove tutti devono guardare dal buco della serratura". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine degli Stati Generali della Cultura promossi dal Sole 24 Ore. "Non perché ci sia qualcosa che non può essere visto ma la domanda è, chi è che vuole vedere? Per quale motivo? - ha aggiunto -. Per farne che cosa e per quale utilizzo? Questo mi preoccupa e credo che preoccupi qualsiasi cittadino italiano sapere che vive in un mondo dove qualsiasi cosa faccia viene spiato. Non è un tema della democrazia". A chi gli ha chiesto cosa pensa dell'autosospensione di Enrico Pazzali dalla presidenza della Fondazione Fiera ha precisato che "su queste cose non entro, ognuno ha le proprie sensibilità e quindi questo sinceramente non lo so dire. Poi non mi appassiona".