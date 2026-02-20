Sannazaro, area dell'incendio messa in sicurezza

NAPOLI, 20 FEB - I Vigili del Fuoco hanno riferito di aver completamente estinto l'incendio e posto l'area in sicurezza. E' quanto emerso dalla riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele di Bari, che si è tenuta nella mattinata di oggi, per fare il punto sulle attività avviate a seguito dell'incendio del teatro Sannazaro, a Napoli. La viabilità in via Chiaia è stata ripristinata ed è stato consentito ai titolari delle attività commerciali di tornare a praticare i rispettivi immobili. Anche la Chiesa di Santa Maria della Mercede, non coinvolta nell'incendio, potrà riprendere regolarmente le funzioni religiose. Resta inibito l'accesso ad alcune unità immobiliari, al fine di consentire l'esecuzione delle necessarie verifiche statiche ovvero in quanto sottoposte a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Le forze dell'ordine e la Polizia locale continuano a garantire le operazioni di antisciacallaggio mediante turnazione h 24.