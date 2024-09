Sangiuliano si dimette, 'è in gioco la mia onorabilità'

ROMA, 06 SET - "E' in gioco la mia onorabilità e giudico importante poter agire per dimostrare la mia assoluta trasparenza e correttezza, senza coinvolgere il governo". Lo scrive il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in una lettera alla presidente del Consiglio GiorgIa Meloni in cui annuncia le sue dimissioni dall'incarico per la vicenda legata a Maria Rosaria Boccia. "Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto la prima richiesta di dimissioni, e per l'affetto che ancora una volta mi hai testimoniato" le scrive ancora il ministro che annuncia anche l'intenzione di agire "in tutte le sedi legali contro chi mi ha procurato questo danno, a cominciare da un imminente esposto alla Procura della Repubblica, che intendo presentare".