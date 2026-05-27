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Sanchez, 'non ci sono motivi per smettere di sostenere Zapatero'

ROMA, 27 MAG - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ribadisce la volontà del suo Partito socialista di "collaborare con la giustizia" e "rispettare la presunzione di innocenza" del suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero, coinvolto in un'indagine per il caso Plus Ultra, così come di "sostegno" nei suo confronti. "Ho letto la risoluzione giudiziaria che lo riguarda", ha detto Sanchez in conferenza stampa dall'ambasciata spagnola presso la Santa Sede, "e non ci sono motivi per cambiare questa posizione".

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