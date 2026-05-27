Sanchez, 'indagini sul Psoe? Se ci sono irregolarità agiremo con severità'

ROMA, 27 MAG - L'intervento di agenti della Guardia Civil nella sede del Partito socialista a Madrid corrisponde a "una richiesta di informazioni e non a una perquisizione", ma "non si sottovaluta la gravità" delle indagini in corso e, "in caso di irregolarità", il partito stesso "agirà con la stessa determinazione di sempre" nel prendere provvedimenti contro eventuali implicati: lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, rispondendo ai giornalisti a Roma. "Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia, che rispettiamo", ha aggiunto Sánchez.