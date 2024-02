Sanchez, 'aumentare aiuti all'Ucraina contro l'avanzata russa'

MADRID, 27 FEB - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito l'importanza di mantenere e aumentare l'aiuto finanziario e militare all'Ucraina, ma preservando l'unità europea a transatlantica, nella Conferenza di appoggio a Kiev celebrata ieri a Parigi nel secondo anniversario dell'aggressione russa. Lo segnala una nota della Moncloa. "L'unità - ha spiegato il leader socialista - è stata ed è l'arma più efficace contro Putin, per cui l'adozione di nuove misure deve nascere dal consenso e dal dibattito fra tutti gli alleati". Madrid sostiene il nuovo Fondo di assistenza all'Ucraina, che offre un appoggio prevedibile e sostenuto nel tempo. E anche l'urgenza di aumentare la capacità industriale europea per assolvere l'impegno di inviare munizioni ed attrezzature oltre ad aiutare Ucraina a sviluppare le proprie capacità. Sanchez ha infine sollecitato l'appoggio alla formula di pace del presidente ucraino Zelenzky per una pace giusta e duratura, secondo i principi internazionali della Carta delle Nazioni Unite.