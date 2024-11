Sanchez a Paiporta colpito alle spalle da un bastone

BRUXELLES, 03 NOV - Il premier Pedro Sanchez, all'inizio della durissima contestazione a Paiporta, è stato colpito di striscio, alle spalle, da quello che sembra un bastone di legno lanciato da qualcuno sul posto. Le immagini sono state diffuse dalla catena tv La Sexta. Subito dopo ha lasciato la cittadina. Sempre su X in tanti hanno postato le immagini della sua macchina mentre andava via, circondato da persone che lo insultavano. La Moncloa ha pubblicato un comunicato per confermare che il presidente del Governo, Pedro Sánchez, e il suo entourage "stanno bene" dopo i momenti di tensione che si sono verificati nella città di Paiporta. "Mentre camminava per le strade di Paiporta, il corteo ha subito insulti e aggressioni da un gruppo di persone. Alcuni hanno lanciato del fango e altri oggetti. In quel momento, la scorta del presidente del Governo ha attivato il protocollo di sicurezza e lo ha trasferito al Posto di Comando Avanzato", spiega il messaggio.