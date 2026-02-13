Giornale di Brescia
San Valentino con neve a bassa quota, mareggiate e venti forti

ROMA, 13 FEB - Dopo la breve pausa di oggi, in cui persistono comunque mareggiate residue al Sud, da domani, San Valentino, torna il maltempo con neve a bassa quota, mareggiate e venti forti. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "La nuova perturbazione - sottolinea - colpirà nuovamente Sardegna, Lazio e Sud, e si estenderà anche a Emilia, Toscana e Liguria. La caratteristica più pericolosa sarà il vento a rotazione ciclonica: avremo Maestrale sulla Sardegna, Libeccio sul Basso Tirreno e Tramontana sul Ligure. Le onde potranno superare i 4-5 metri, fino a toccare i 6-7 metri sul Mare di Sardegna". Domenica sono previste correnti fredde verso le regioni adriatiche e il Sud e la situazione non migliorerà nei giorni successivi. Nel dettaglio: - Venerdì 13. Al Nord: soleggiato, ma ventoso e al mattino nebbioso a est. Al Centro: variabilità, venti forti. Al Sud: piogge sulla Calabria tirrenica, ventoso. - Sabato 14. Al Nord: maltempo, neve sulle Alpi. Al Centro: maltempo su Toscana e Lazio con venti di burrasca, piogge sparse altrove. Al Sud: piogge, vento e mareggiate specie su Campania, Calabria e Isole Maggiori. - Domenica 15. Al Nord: soleggiato. Al Centro: instabilità sulle adriatiche. Al Sud: maltempo diffuso con venti da nord. Tendenza: prossima settimana ancora un po' instabile al Sud. Dopo il 20 febbraio nuova perturbazione.

ROMA

