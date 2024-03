Salvini,terzo mandato? Discutibile rottamare buon amministratore

BOLOGNA, 20 MAR - "Io ringrazio tutti gli amministratori locali che sono la spina dorsale, gli ottomila sindaci di questo Paese che sono la sua spina dorsale. Non a caso abbiamo insistito per il terzo mandato per i sindaci e ci abbiamo provato anche per i Governatori, però votandocelo da soli. Perché se si trova un buon sindaco, un buon governatore, doverlo rottamare, pensionare, archiviare dopo due mandati è una scelta" discutibile. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini in un passaggio del suo intervento in videocollegamento con un convegno sulla Mobilità in Emilia-Romagna.