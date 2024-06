Salvini, stiamo ottenendo di più al 9% che quando eravamo al 30%

CREMONA, 19 GIU - "Oggi, con questo governo e questa Lega al 9%, stiamo ottenendo di più per la Lombardia e per l'Italia di quando avevamo il 30% dei consensi e c'era l'esecutivo con i Cinque Stelle". Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini, oggi a Cremona per sostenere il candidato sindaco Alessandro Portesani, che domenica e lunedì se la vedrà al ballottaggio con Andrea Virgilio. "Non è mai una questione di numeri" ha aggiunto Salvini. "Del resto, Bossi insegnava che i voti non si contano, ma si pesano. E aveva ragione: avere il triplo dei voti e non ottenere nulla non mi interessa proprio. Detto questo, è altrettanto evidente che l'obiettivo generale è quello di tornare ad essere il primo partito in Lombarda e in Italia: nessuno gioca per rimanere indietro. Ma intanto abbiamo altri tre anni di governo...". Sullo strappo di Bossi, citato come esempio, Salvini ha preferito glissare: "Torno a dire che mi occupo dei fatti e non delle chiacchiere. E i fatti sono che in mezzo a mille difficoltà siamo cresciuti rispetto alle politiche e abbiamo conquistato tanti nuovi sindaci. Faccio il ministro delle Infrastrutture e mi occupo di cose concrete, non ho tempo da perdere con le polemiche".