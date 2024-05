Salvini, 'per Toti dimettersi sarebbe una resa'

Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini (S), con Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, al matrimonio di Edoardo Rixi (S) e Marzia Vita (R) nella basilica di Carignano. Rixi assessore della regione Liguria era stato "sacrificato" come candidato della Lega in Liguria per l'accordo nazionale sul Veneto in favore di Giovanni Toti di Forza Italia, 13 luglio 2015 a Genova. ANSA/LUCA ZENNARO