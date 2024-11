Salvini, per colpa di alcuni giudici l'Italia non è sicura

ROMA, 04 NOV - "Per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi, il Paese insicuro ormai è l'Italia. Ma noi non ci arrendiamo!". Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dopo la decisione del giudice di Catania che ha annullato un trattenimento.