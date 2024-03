Salvini, non si fa giornalismo con informazioni illegali

ORSOGNA, 07 MAR - "Se qualcuno usava dossier illegali per attaccare altre parti politiche, sarebbe grave e lo dico da giornalista. Non è giornalismo d'inchiesta chiedere ad un finanziere che sbircia nei conti correnti e che gli passa delle informazioni illegali. Non è giornalismo questo", Lo afferma Matteo Salvini in merito all'inchiesta di Perugia.