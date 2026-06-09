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Salvini, non mi faccio intimidire, avanti più determinato

ROMA, 09 GIU - "C'è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l'insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. E questi sarebbero i 'tolleranti' e 'accoglienti'? Non mi faccio intimidire da questi gesti. Avanti, con ancora più determinazione". Così il leader della Lega Matteo Salvini sui social.

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