ROMA, 09 GIU - "C'è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l'insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. E questi sarebbero i 'tolleranti' e 'accoglienti'? Non mi faccio intimidire da questi gesti. Avanti, con ancora più determinazione". Così il leader della Lega Matteo Salvini sui social.
Salvini, non mi faccio intimidire, avanti più determinato
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