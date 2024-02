Salvini, noi a fiaccolata per Navalny, Italia aiuti la pace

ROMA, 18 FEB - Aderite alla manifestazione di domani per Navalny? "Assolutamente sì", risponde convinto il leader della Lega Matteo Salvini. a Lanusei, in Ogliastra. "Io spero che il 2024 sia l'anno della chiusura delle troppe guerre in corso tra Russia e Ucraina, fra Israele e Palestina. La guerra è sempre morte, sofferenza, sconfitta e quindi conto che l'Italia sia protagonista di pace", aggiunge.