Salvini, Monti e Macron vanno curati, vadano loro in Ucraina

MILANO, 08 MAG - "Mi turba che dopo Macron, anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in Ucraina. Questi vanno curati: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale per Macron e per Monti, sono pericolosi". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini arrivando a Rho Fiera a Milano, a proposito di quanto affermato in mattinata dall'ex premier Mario Monti a Radio 24 a proposito del conflitto tra Russia e Ucraina. Monti avrebbe ipotizzato l'invio di truppe in Ucraina. "Parlare di soldati italiani che potranno andare a combattere e morire in Ucraina lo ritengo una cosa gravissima", ha continuato.