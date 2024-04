Salvini, l'Europa è sotto minaccia dell'estremismo islamico

ROMA, 09 APR - "L'Europa sotto minaccia dell'estremismo islamico, un nemico tutt'altro che sconfitto. Occorre la massima vigilanza, tolleranza zero verso ogni forma di possibile infiltrazione nelle nostre società, a difesa dei valori e delle libertà occidentali, che qualcuno tende a dare per scontati". Lo afferma in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando la notizia sulle minacce dell'Isis agli stadi europei dove si disputeranno i quarti di finale di Champions League.