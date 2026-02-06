Salvini, la fiducia in Vannacci mal riposta, ma guardiamo avanti

ROMA, 06 FEB - "Mi sono fidato della parola di un uomo - perché per me quando uno mi stringe la mano e prende un impegno vale più del notaio - evidentemente è stata fiducia mal riposta. Ma non sto qui a lamentarmi, stiamo già guardando avanti, la Lega ha 500 sindaci, 5mila amministratori locali e una lunga tradizione". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a 'Mattino24' su Radio24 parlando dell'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega. "Mi spiace perché non ha mancato di rispetto a me ma a tutti i cittadini che l'hanno votato col simbolo della Lega per portare avanti alcune battaglie di legalità adesso lo vedono contro loro stessi", ha aggiunto Salvini.