Salvini e Molinari, avanti su azionariato popolare nelle società sportive

ROMA, 16 FEB - "La proposta per consentire l'azionariato popolare nelle società sportive, a partire dai club calcistici, è importante, ragionevole, già approvata dalla Camera e dalla Commissione con condivisione del governo. Auspichiamo possa andare avanti fino all'approvazione definitiva in Senato". Così il leader della Lega Matteo Salvini e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Al Senato l'esame del ddl in questione è stato rinviato - di fatto sine - die. Forza Italia aveva rimarcato la necessità di chiarire "aspetti di compatibilità" delle nuove norme "con le regole che riguardano le società, soprattutto quelle professionistiche, che vanno bilanciate".