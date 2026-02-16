Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini e Molinari, avanti su azionariato popolare nelle società sportive

AA

ROMA, 16 FEB - "La proposta per consentire l'azionariato popolare nelle società sportive, a partire dai club calcistici, è importante, ragionevole, già approvata dalla Camera e dalla Commissione con condivisione del governo. Auspichiamo possa andare avanti fino all'approvazione definitiva in Senato". Così il leader della Lega Matteo Salvini e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Al Senato l'esame del ddl in questione è stato rinviato - di fatto sine - die. Forza Italia aveva rimarcato la necessità di chiarire "aspetti di compatibilità" delle nuove norme "con le regole che riguardano le società, soprattutto quelle professionistiche, che vanno bilanciate".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario