Salvini, 'conto di incontrare Toti il prima possibile'

GENOVA, 15 LUG - "Conto di incontrare Toti il prima possibile" e "parleremo di futuro. E' strano tenere agli arresti per mesi un governatore eletto e stimato dai cittadini, che tanto ha fatto per la sua terra. Di solito in carcere ci si va dopo una condanna e dopo un processo, non prima". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un convegno a Genova sulle grandi opere. "Conto di andare a parlare con Toti di lavoro. Ampliare il porto di Genova significa dare più lavoro, il porto di Genova è una ricchezza per tutta Italia, può diventare uno dei primi porti europei, spero che nessuno voglia bloccare lo sviluppo del porto di Genova, quindi incontrerò Toti il prima possibile, spero. Noi non stiamo ragionando di elezioni in Liguria, stiamo lavorando per amministrare la Regione".