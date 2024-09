Salvini con Wilders e Orban a Pontida,'Problema?Strano pensarlo'

BRUXELLES, 23 SET - "Sono molto felice di partecipare al raduno di Pontida assieme ai miei cari amici e alleati Matteo Salvini e Viktor Orban", scrive su X il leader dell'ultradestra olandese del Pvv, Geert Wilders, annunciando la sua partecipazione alla kermesse leghista del 6 ottobre. "Se a qualcuno non sto simpatico io e non sta simpatico Orbán libero di pensarlo: basta che non prevedano il carcere agli antipatici. Se a sinistra prevedono il carcere per quelli che non gli sono simpatici allora è un problema",commenta il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita ai cantieri delle Olimpiadi Milano Cortina a Fiera Milano Rho, rispondendo a chi gli chiedeva se la partecipazione del premier ungherese Viktor Orbán come ospite al raduno annuale della Lega a Pontida fosse un problema per il governo. "È strano - aggiunge - che sia un problema che il presidente del consiglio di un Paese dell'Ue democraticamente eletto venga a Pontida il 6 ottobre. Poi comunque non sarà l'unico", ci sarà anche il leader dell'ultradestra olandese del Pvv, Geert Wilders.