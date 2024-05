Salvini,con vittoria Trump speranza di pace in Ucraina

ROMA, 20 MAG - "Se il conflitto" in Ucraina "sarà ancora in corso, una grande speranza di ritorno alla pace passa attraverso la vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Stati Uniti d'America, se vincono i repubblicani la porta si riapre". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, parlando a Firenze. "Solo la Lega può sostenere oggi un'idea che per il politicamente corretto del mainstream italiano è controvento, perché badate bene, a sinistra mai nella vita lo diranno, ma anche nel centrodestra i nostri alleati, o per prudenza, o per pudore, o per incertezza, non possono dirlo con la chiarezza con cui lo diciamo noi".