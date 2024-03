Salvini, con la Lega puntiamo alla doppia cifra e a superare M5S

MILANO, 16 MAR - Alle europee "sono convinto che arriveremo quantomeno in doppia cifra. L'obiettivo politico che ci dobbiamo imporre nel medio termine è superare i 5Stelle. Che la Lega ha meno voti dei 5Stelle è una cosa che non si può sentire". Così ha detto Matteo Salvini durante un evento a Milano. "Se qualcuno del centrodestra preferirà la poltrona, la comodità, il politicamente corretto e l'inciucio con i socialisti rispetto a un centrodestra unito - ha aggiunto - non farà un dispetto a Matteo Salvini o alla Lega ma farà il male dell'Italia e degli italiani. Tra Macron e Le Pen scelgo sempre Le Pen".