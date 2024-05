Salvini, castrazione chimica per violentatori e pedofili

ROMA, 20 MAG - "Non importa che tu sia italiano o straniero, se stupri una ragazza - in questo caso addirittura in tre! - hai un problema e devi essere curato. Per violentatori e pedofili il carcere non può bastare: serve la castrazione chimica. Punto". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando la notizia dell'arresto di tre francesi a Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni, a bordo di una nave da crociera.