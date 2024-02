Salvini, avanti sul Ponte, non ho paura di sinistra o giudici

CAGLIARI, 21 FEB - "Io finché mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono a questo Paese e non saranno la sinistra qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a farmi paura". Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Cagliari per Paolo Truzzu, a proposito dell'apertura da parte della Procura di Roma di un fascicolo sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il vicepremier ha parlato anche del suo processo a Palermo. "Penso di essere uno dei pochi ministri non solo in Italia ma in Ue che ogni mese va sul banco degli imputati con l'accusa di sequestro di persona perché ho bloccato gli sbarchi di clandestini perché era mio dovere non un mio piacere - ha sottolineato -. Sarei orgoglioso di andare in galera per aver difeso i confini del mio paese ma prima verrò a prendere a calci nel sedere la mafia nigeriana, non c'è posto in Sardegna per la mafia nigeriana, se volete vendere droga andatevene nel vostro paese non qua a rovinare la vita ai nostri ragazzi".