Saltano le primarie ma entrambi i candidati restano in corsa

BARI, 05 APR - "Io resto in campo. Vado avanti, insieme alle tantissime persone che ho incontrato in queste settimane e che mi sostengono lealmente. Vado avanti non per me, ma per la città che amo. Per difendere quello che è stato fatto dalle amministrazioni di centrosinistra e per continuare a crescere, migliorando. Lo faccio per quella comunità coesa e forte di cittadini e cittadine che in questi anni si sono sentiti sempre più orgogliosi di essere baresi". Lo annuncia su Facebook Vito Leccese, uno dei due candidati del centrosinistra alle Comunali di Bari, dopo che il suo sfidante, Michele Laforgia, ha deciso di non partecipare alle primarie previste per domenica confermando la sua candidatura. Entrambi quindi restano in corsa ed oggi è atteso il comizio a Bari della segretaria del Pd Elly Schlein, che dopo l'iniziativa di ieri sera di Giuseppe Conte e Nichi Vendola a favore di Laforgia, sarà in citta con il leader del Verdi Bonelli a sostegno di Leccese. "Domenica - spiega Leccese - non si voterà per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. Lo ha deciso ieri Giuseppe Conte appena arrivato da Roma, e l'ha confermato poi il mio sfidante dal palco. Ne prendo atto. E per prima cosa mi dispiace aver coinvolto in questi giorni decine di volontari per organizzare quella che doveva essere una bellissima giornata di esercizio democratico del voto. Io nelle primarie ho sempre creduto. Nel voto libero ho sempre creduto. E non ho bisogno né di difendermi, né di giustificarmi di niente. La mia storia politica parla per me e le mie posizioni sul tema sono state sempre chiare. Non faccio finta che la pratica del voto di scambio non esista, ma credo che l'unico modo per combatterla sia aumentare gli spazi di partecipazione democratica. Non sopprimerli. Annullare le primarie vuol dire arrendersi".