Salis, sostengo con grande orgoglio movimento lotta per la casa

MILANO, 21 GIU - "Sì, lo confesso! Sono stata una militante del movimento di lotta per la casa che negli anni ha dato battaglia sul tema del diritto all'abitare, a Milano e in tutta Italia": inizia così il post pubblicato sui social da Ilaria Salis nel quale l'eurodeputata di Avs tratta il tema della casa e delle occupazioni abusive, rivendicando "con grande orgoglio di aver fatto parte di questo movimento e di continuare a sostenerlo!" Nel lungo post, Salis tratta anche il tema del credito rivendicato da Aler nei suoi confronti. "Voglio anche fare chiarezza sulla mia situazione - spiega - Come è stato ampiamente sbandierato sui media di destra, Aler reclama un credito di 90.000 euro nei miei confronti come "indennità" per la presunta occupazione di una casa in via Giosuè Borsi a Milano, basandosi esclusivamente sul fatto che nel 2008 sono stata trovata al suo interno. Sebbene - prosegue - nei successivi sedici anni (!) non siano mai stati svolti ulteriori controlli per verificare la mia permanenza, né sia mai stato avviato alcun procedimento civile o penale a mio carico rispetto a quella casa, Aler contabilizza tale credito e non si fa scrupolo a renderlo pubblico tramite la stampa il giorno prima delle elezioni". Per Ilaria Salis, "un gran numero di individui e famiglie, spesso prive dei mezzi necessari per reagire adeguatamente, sono tormentate da richieste infondate di questo genere. Il totale dei crediti contabilizzati da Aler ammonta infatti ad oltre 176 milioni di euro! La pratica di richiedere esose "indennità di occupazione" agli inquilini, basata su presupposti a dir poco incerti, è una strategia utilizzata sistematicamente per spaventare gli occupanti e tentare di fare cassa".