Salim El Koudri italiano da quando aveva 14 anni, 'studente modello'

RAVARINO, 18 MAG - Salim El Koudri, il 31enne che sabato 16 maggio ha investito sette persone in centro a Modena, è cittadino italiano dal 27 settembre 2009, quando aveva 14 anni. La sua famiglia arrivò a Ravarino nel 2000. "Ha frequentato la scuola primaria in paese e gli insegnanti - spiega all'ANSA la sindaca Maurizia Rebecchi - ci hanno fatto sapere che aveva ottimo profitto, era un uno studente modello. Altrettanto alla scuola secondaria di Bomporto, quindi assolutamente un bambino come tutti gli altri". In seguito il giovane ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale.