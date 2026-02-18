Giornale di Brescia
Salgono a 11 i fermi per la morte di Quentin Deranque a Lione

PARIGI, 18 FEB - Una coppia è stata fermata questa mattina nel quadro dell'inchiesta sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, portando a undici il numero di persone poste in stato di fermo: è quanto annunciato dal procuratore di Lione, Thierry Dran. L'uomo, sospettato di essere direttamente legato alle violenze, e la sua compagna, sospettata di averlo aiutato a sottrarsi alla giustizia, sono stati fermati nel quadro dell'inchiesta per ''omicidio doloso'', ha precisato il procuratore, confermando informazioni di BFMTV.

PARIGI

