Salario minimo e RdC, Comitato europeo accoglie reclamo Cub

MILANO, 14 DIC - Il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto il reclamo, presentato dal sindacato italiano Cub, contro la mancata approvazione da parte del Governo Meloni di una legge sul salario minimo e "sull'abrogazione di fatto" del Reddito di Cittadinanza. L'esecutivo aveva presentato delle obiezioni, delle controdeduzioni in cui affermava tra l'altro che la Cub non fosse rappresentativa, che sono state respinte. Di conseguenza si apre il pronunciamento di merito dell'organismo internazionale. Lo rende noto lo stesso sindacato che ha prodotto la documentazione relativa. Il reclamo è stato presentato dagli avvocati Giuseppe Libutti e Michele Trotta. "In Italia il Governo non intende affrontare la questione della povertà salariare - sottolinea Antonio Amoroso, della segreteria nazionale Cub -. E ha cancellato l'unica misura a sostegno dei disoccupati e di chi è in difficoltà. Finalmente si discute nel merito delle questioni. Il Comitato è un organismo europeo che potrebbe indicare la necessità del salario minimo e del sostegno concreto a chi è in stato di bisogno".