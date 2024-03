Sala, 'vorrei mettere autovelox, riforma Salvini lo impedisce'

Incontro a Roma tra il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala sul tema della sicurezza stradale e del trasporto pubblico locale, 28 settembre 2023. Nel confronto, "molto concreto e cordiale" come sottolinea una nota del ministero, è stata confermata la disponibilità a portare avanti il finanziamento per il prolungamento della linea metropolitana 1 fino a Baggio e quello per la metrotramvia Milano - Limbiate. Quest'ultima opera, in particolare, era stata sollecitata dagli amministratori locali e Salvini aveva assicurato impegno diretto. Tra le altre cose, Salvini e Sala hanno parlato di sicurezza stradale, impegnandosi a intervenire in particolare per la tutela di zone sensibili come nei pressi di alcune scuole, dove si verificherà la possibilità di installare limitatori di velocità. ANSA/ US/ MIT +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++