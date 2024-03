Sala, sulla movida pronti con un nuovo regolamento

MILANO, 21 MAR - Il nuovo regolamento per disciplinare la movida in città approderà oggi in commissione consiliare del Comune. "Siamo pronti ad andare a parlarne nelle commissioni e a raccogliere idee - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine di una conferenza stampa -. Dobbiamo trovare delle formule per garantire a tutti di divertirsi, ma a chi abita nelle vie e nei quartieri più delicati di dormire la notte".