Sala, 'sugli agenti dell'Ice in Italia non mi sento tutelato da Piantedosi'

MILANO, 27 GEN - "Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire" gli agenti dell'Ice per i Giochi olimpici "che problema c'è. Questa è una milizia che uccide". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5. "È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano - ha aggiunto -. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell'Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza".

MILANO

