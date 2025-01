Sala, fare il sindaco per il terzo mandato? 'Mai dire mai'

MILANO, 16 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è favorevole al terzo mandato sia per i governatori sia per gli stessi sindaci. Lo ha spiegato intervenendo a Rtl alla trasmissione Non Stop News. Ai giornalisti che gli hanno chiesto poi se rimarrebbe per un terzo mandato, Sala ha detto di essere "un cultore dei film di James Bond" e che "ce n'è uno dal titolo 'Never say never again', cioè 'mai dire mai'".